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LeBron krizi

, Trump’a çattı. Başkan ise LeBron’u aşağıladı. Yıldız basketbolcuya Melania sahip çıktı

LeBron krizi
ABD'nin en ünlü basketbol oyuncusu geçtiğimiz günlerde televizyonuna verdiği röportajda, 'ın kutuplaştırıcı bir siyaset yürüttüğünü ve ırkçılığı cesaretlendirdiğini söylemişti. Bu çıkışa karşılık olarak ise Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden ünlü basketbolcunun zekasını sorgulayan bir paylaşım yaptı. CNN adına mülakatı yapan kişinin "televizyondaki en aptal kişi" olduğunu söyleyen Trump, "Lebron'u bile akıllı gösterdi ki bunu yapabilmek kolay değil" dedi.



Bu açıklamadan saatler sonra ise, eşi , sözcüsü aracılığı işe James'ın Ohio'daki bir okulla ilgili çalışmalarına atfen "iyi şeyler yapmak için çalıştığını" söyledi. CNN'e açıklama yapan sözcü, Melania Trump'ın söz konusu okulu ziyaret edebileceğini de söyledi. Bu durum Melania ve Donald Trump arasında yeni bir kriz yaşandığı şeklinde yorumlandı.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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