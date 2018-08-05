Yol Durumu
  1. Arif Özen, Avrupa şampiyonu oldu

Başkan Erdoğan'dan 'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı , TFF 'yı kazanan 'u kutladı

Başkan Erdoğandan Akhisarspora kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı , TFF 'yı kazanan 'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akhisarspor'un Galatasaray'ı penaltılara giden karşılaşmada 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazanması üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

a kupayla başlayan Akhisarspor'u kutlayan Erdoğan, "2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yeni sezonda tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Akhisarspor'u da etiketledi.

Etiketler: , , ,
  • 05 Ağustos 2018, Pazar 00:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar