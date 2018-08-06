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Mağduruz 'Koç'um!

’nin açılışı 1 yıl ertelendi. Öğretim üyesi Prof. Dr. , yönetimin kendilerine kapıyı gösterdiğini iddia etti. “Çok büyük mağduriyeer var” dedi



Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip spor kulübü Fenerbahçe'de, sıkıntılar bitmek bilmedi. Büyük vaatlerle Haziran ayında kulübün başına gelen Ali Koç, beklenen etkiyi gösteremedi. Yeni sezona kısa bir süre kala hiçbir transfer gerçekleştiremeyen Koç, kulübün borçlarını mazeret gösterdi. Faturayı da Fenerbahçe Üniversitesi'ne kesti.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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