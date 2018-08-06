Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip spor kulübü Fenerbahçe'de, sıkıntılar bitmek bilmedi. Büyük vaatlerle Haziran ayında kulübün başına gelen Ali Koç, beklenen etkiyi gösteremedi. Yeni sezona kısa bir süre kala hiçbir transfer gerçekleştiremeyen Koç, kulübün borçlarını mazeret gösterdi. Faturayı da Fenerbahçe Üniversitesi'ne kesti.
Mağduruz 'Koç'um!
Fenerbahçe Üniversitesi’nin açılışı 1 yıl ertelendi. Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Düzgün, yönetimin kendilerine kapıyı gösterdiğini iddia etti. “Çok büyük mağduriyetler var” dedi
Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahip spor kulübü Fenerbahçe'de, sıkıntılar bitmek bilmedi. Büyük vaatlerle Haziran ayında kulübün başına gelen Ali Koç, beklenen etkiyi gösteremedi. Yeni sezona kısa bir süre kala hiçbir transfer gerçekleştiremeyen Koç, kulübün borçlarını mazeret gösterdi. Faturayı da Fenerbahçe Üniversitesi'ne kesti.
Etiketler: fenerbahçe üniversitesi , Ali Koç , Aziz Yıldırım , Ali Düzgün , Türkiye , transfer , TL
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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