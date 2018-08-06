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Avrupa kupaları’nda kuralar çekiliyor

F.Bahçe’nin turu geçmesi halinde ilk maçı nerede oynayacağı blei lolacak. ve ’in de tur atlaması durumunda rakipleri netleşecek

Avrupa kupaları’nda kuralar çekiliyor
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu Play-Off turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Şampiyonlar rotası ve Lig rotası şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde lig rotasında yer alan eşleşmeler ile takımlarının birbirleriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre Benfica-F.Bahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA 3. ön eleme turunda Burnley ile eşleşen ile Linz takımıyla eşleşen 'ın tur atlaması halinde Play-Off'taki rakipleri saat 14.30'da belli olacak. Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçlarının ilki 23, rövanşı ise 30 Ağustos'ta oynanacak.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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