Avrupa kupaları’nda kuralar çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonu Play-Off turu kura çekimi bugün yapılacak. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Şampiyonlar rotası ve Lig rotası şeklinde iki ayrı bölüme ayrılan UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde lig rotasında yer alan eşleşmeler Rusya ile Ukrayna takımlarının birbirleriyle oynamama kuralı nedeniyle netleşti. Buna göre Benfica-F.Bahçe eşleşmesinin galibi, PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile eşleşen Başakşehir ile Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde Play-Off'taki rakipleri saat 14.30'da belli olacak. Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçlarının ilki 23, rövanşı ise 30 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçları 21-22, rövanşları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Burnley ile eşleşen Başakşehir ile Linz takımıyla eşleşen Beşiktaş'ın tur atlaması halinde Play-Off'taki rakipleri saat 14.30'da belli olacak. Avrupa Ligi'nde Play-Off turu maçlarının ilki 23, rövanşı ise 30 Ağustos'ta oynanacak.
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