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Erdoğan Akhisar’ı kutladı

Erdoğan Akhisar’ı kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan ayrıca yeni sezonun camisı için hayırlara vesile olmasını temenni ederek futbol kulüplerine başarılar diledi.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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