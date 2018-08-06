Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Akhisarspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan ayrıca yeni sezonun futbol camisı için hayırlara vesile olmasını temenni ederek futbol kulüplerine başarılar diledi.
Erdoğan Akhisar’ı kutladı
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Süper Kupa , TFF , futbol
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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