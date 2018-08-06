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’ya destek: “yalnız değilsin”

ya maruz kalan Senegalli futbolcuya dan destek verdi

Demba ba’ya destek: “yalnız değilsin”
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'nın Shanghai'nin Changchun Yatai ile oynadığı maçta ile karşı karşıya kalmasına sessiz kalmadı. Kulübü ırkçı saldırı sonrasında eski futbolcusu 'ya dan destek açıklaması yaptı. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır, yanlız değilsir Demba Ba" ifadesi yer aldı.
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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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