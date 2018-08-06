Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'nın Shanghai'nin Changchun Yatai ile oynadığı maçta ırkçı saldırı ile karşı karşıya kalmasına sessiz kalmadı. Beşiktaş Kulübü ırkçı saldırı sonrasında eski futbolcusu Demba Ba'ya sosyal medyadan destek açıklaması yaptı. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Irkçılığa hayır, yanlız değilsir Demba Ba" ifadesi yer aldı.
Demba ba’ya destek: “yalnız değilsin”
Beşiktaş ırkçı saldırıya maruz kalan Senegalli futbolcuya sosyal medyadan destek verdi
Etiketler: Demba Ba , Beşiktaş , ırkçı saldırı , Sosyal medya
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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