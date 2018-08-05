Ümitsizliğe gerek yok!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Konya seyircisinin de katkısıyla bu maç keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Konya'da önemli maçlar oynadık. 6. Süper Kupa'yı kazanmak istiyoruz" dedi.

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Fatih hoca transferle ilgili soruya, "G.Saraylılar şunu bilmelidir ki, imkanımıza ve durumumuza göre her şeyi ince eleyip, sık dokuyoruz. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Bir değişim yaşayacağız. Bu ekonomik, teknik veya idari olabilir. G.Saray'ın bugününe de yarınını da düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Akhisar'ın hocası Safet Susic ise, "Türkiye'nin en iyi takımına, son şampiyonuna karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.