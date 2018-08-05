Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Beşiktaş formasından uzun süre uzak kalan Veli Kavlak'ın sözleşmesi fesh edilmişti.
Yönetimin, bu konuda bir futbolcu için daha girişimlerinin bulunduğu belirtildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan ve henüz bir talip de bulamayan Aras Özbiliz'in de 2020 yılına kadar süren kontratının fesh edileceği belirtildi.
Beşiktaş Aras Özbiliz ile yollarını ayırıyor
Geçtiğimiz gün Veli Kavlak ile olan sözleşmeyi fesheden Beşiktaş'ta şimdi de Aras Özbiliz'in gönderileceği öğrenildi.
Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Beşiktaş formasından uzun süre uzak kalan Veli Kavlak'ın sözleşmesi fesh edilmişti.
Etiketler: Veli Kavlak , Beşiktaş , Şenol Güneş , Aras Özbiliz
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