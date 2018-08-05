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ile yollarını ayırıyor

Geçtiğimiz gün ile olan sözleşmeyi fesheden 'ta şimdi de 'in gönderileceği öğrenildi.

Beşiktaş bir oyuncuyu daha gönderiyor

Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle formasından uzun süre uzak kalan 'ın sözleşmesi fesh edilmişti.

Yönetimin, bu konuda bir futbolcu için daha girişimlerinin bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör 'in kadro alternatifleri arasında yer almayan ve henüz bir talip de bulamayan 'in de 2020 yılına kadar süren kontratının fesh edileceği belirtildi.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 12:23
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