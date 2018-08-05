Süper randevu

Futbol heyecanı Konya'da yeniden alevlenecek. Süper Kupa'da bugün Galatasaray ile Akhisarspor karşılaşacak. Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisar'ın kapışması merakla bekleniyor.
DEV MAÇ NAKLEN ATV'DE
Konya BŞB Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç ATV'den naklen yayınlanacak. Cimbom, Süper Kupa'da 8, Akhisar ise ilk kez mücadele edecek
AKHİSARSPOR DOĞRU OYNUYOR
G.Saray favori. Ancak Akhisar iddialı takımlara karşı doğru oyunla kazanmayı başarıyor. Aslan Gomis, Feghouli ve Rodrigues'e, Akhisar ise Selezynov, Barbosa ve Serginho'ya güveniyor
KONYA'DA İKİNCİ FİNAL
Konya, 2. kez Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, penaltılarla kupaya uzandı.
DEV MAÇ NAKLEN ATV'DE
Konya BŞB Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç ATV'den naklen yayınlanacak. Cimbom, Süper Kupa'da 8, Akhisar ise ilk kez mücadele edecek
AKHİSARSPOR DOĞRU OYNUYOR
G.Saray favori. Ancak Akhisar iddialı takımlara karşı doğru oyunla kazanmayı başarıyor. Aslan Gomis, Feghouli ve Rodrigues'e, Akhisar ise Selezynov, Barbosa ve Serginho'ya güveniyor
KONYA'DA İKİNCİ FİNAL
Konya, 2. kez Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, penaltılarla kupaya uzandı.
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