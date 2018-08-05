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Süper randevu

Lig şampiyonu ile kupa sahibi Akhisar 20.45’te kapışacak. Aslan, 6. kupa, Ege ekibi ise ilk peşinde

Süper randevu
Futbol heyecanı 'da yeniden alevlenecek. 'da bugün Galatasaray ile Akhisarspor karşılaşacak. Geçen sezon 'i şampiyon olarak tamamlayan ile finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden şampiyonu Akhisar'ın kapışması merakla bekleniyor.

DEV MAÇ NAKLEN ATV'DE
Konya BŞB Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Maç 'den naklen yayınlanacak. Cimbom, Süper Kupa'da 8, Akhisar ise ilk kez mücadele edecek

AKHİSARSPOR DOĞRU OYNUYOR
G.Saray favori. Ancak Akhisar iddialı takımlara karşı oyunla kazanmayı başarıyor. Aslan Gomis, Feghouli ve Rodrigues'e, Akhisar ise Selezynov, Barbosa ve Serginho'ya güveniyor

KONYA'DA İKİNCİ FİNAL
Konya, 2. kez Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Konya'da 2016 yılında oynanan kupada Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, penaltılarla kupaya uzandı.
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