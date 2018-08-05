İtalya'nın Başkenti Roma'da devam eden Avrupa Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden milli güreşçimiz Ramazan Sarı, 79 kiloda Moldovalı Adrian Grosul'u 7-4 yenerek yenerek Altın madalya kazandı. 97 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk ise gümüş madalya elde etti. Milli Takımımız'ın turnuvada kazandığı madalya sayısı ise 10'a ulaştı
Ramazan altını kaptı
Etiketler: Milli Takımımız
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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