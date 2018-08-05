Beşiktaş Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Rayo Vallecano ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi.
Levante&Real Sociedad Negredo için geliyor
Rayo Vallecano ile anlaşamayan İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad’ın Negredo için Beşiktaş’ın kapısını çalacağı öğrenildi
Etiketler: Real Sociedad , Negredo , Rayo Vallecano , Beşiktaş
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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