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Levante& için geliyor

ile anlaşamayan İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve ’ın için ’ın kapısını çalacağı öğrenildi

Levante&Real Sociedad Negredo için geliyor
Beşiktaş Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve 'ın için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi.
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