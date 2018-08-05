Beşiktaş Kulübü'nün Twitter'daki hesabından, Senegalli futbolcu Demba Ba'nın kartal pençesi hareketinin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı. Mesaja İngilizce "Yalnız değilsin" notu düşüldü. Paylaşımda "Irkçılığa hayır" etiketi de yer aldı.

Demba Ba ise Beşiktaş'ın paylaşımını kalp emojisiyle yanıtladı.

Kariyerine Çin'de devam eden Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua'nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta rakip futbolculardan Zhang Li'nin kendisine ırkçı ifadeler kullandığını savunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş ve Göztepe'nin eski futbolcusu Ba, Changchun Yatai'den Li Zhang'ın kendisine ırkçı sözler söylemesinin ardından futbolcunun üzerine yürüdü.

Takım arkadaşları, Demba Ba'yı zor sakinleştirirken maçın hakemi iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Öte yandan Changchun Yatai ile Shanghai Shenhua maçı 1-1 sona erdi.

''NEDEN SİNİRLENDİĞİNİ ANLIYORUZ''

Maçın ardından konuşan Demba Ba'nın teknik direktörü Wu Jingui, ''Maç sırasında hiç hoş olmayan şeyler yaşandı. Demba Ba'nın neden sinirlendiğini anlayışla karşılıyoruz. Ba, çok profesyonel ve sakin bir futbolcu. Ama bugün çok sinirliydi. Ben de sakin kalamıyorum. Rakip takımdaki futbolcunun sözleri çok ağırdı. Böyle bir şeyin açıklaması yok. Bu ligde birçok farklı renkten futbolcu yer alıyor. Saygı göstermeliyiz ve ayrımcılık yapmamalıyız.'' dedi.