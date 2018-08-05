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Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi flaş gelişme! Fatih Terim'den sürpriz karar

Galatasaray ile Akhisarspor arasında Konya'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesi her iki takım adına da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu akşam 13. kez sahibini bulacak maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in sürpriz bir ilk 11 hazırlığı yaptığı iddia edildi. İşte o gelişmeler...

Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi flaş gelişme!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2006 yılından beri düzenlenen Süper Kupa'da bu kez geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarsporkarşılaşıyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray, evinde 3-2 kazanmıştı. Ligde de Galatasaray rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde karşılaşan iki takımın mücadelesinde finale çıkan ekip Akhisarspor olmuştu.

  • 05 Ağustos 2018, Pazar 14:36
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