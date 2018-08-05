Galatasaray-Akhisarspor maçı öncesi flaş gelişme! Fatih Terim'den sürpriz karar

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2006 yılından beri düzenlenen Süper Kupa'da bu kez geçen senenin şampiyonu Galatasaray ile geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarsporkarşılaşıyor. İki takım arasında geçen sezon oynanan ilk karşılaşmayı Galatasaray, evinde 3-2 kazanmıştı. Ligde de Galatasaray rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde karşılaşan iki takımın mücadelesinde finale çıkan ekip Akhisarspor olmuştu.