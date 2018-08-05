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'de maçı öncesi sakatlandı

ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi için Portekiz'e gidecek 'de sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'de Benfica mücadelesi öncesi Ayew şoku yaşanıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı yıldız, bu sabah gerçekleştirilen idmanda yer almadı.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 15:23
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