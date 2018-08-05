Fenerbahçe'de Benfica mücadelesi öncesi Ayew şoku yaşanıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Ganalı yıldız, bu sabah gerçekleştirilen idmanda yer almadı.
Fenerbahçe'de Benfica maçı öncesi Andre Ayew sakatlandı
Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelesi için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.
Etiketler: Benfica , Fenerbahçe , Andre Ayew
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