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Guilherme Marques ’da

Guilherme Marques Yeni Malatyaspor’da
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 'ya gelen Guilherme, bir oteldeki imza töreninde, kendisini Sarı-Siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldız sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da oynuyor.
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