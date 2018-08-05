Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Brezilyalı sağ kanat Guilherme Costa Marques'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Malatya'ya gelen Guilherme, bir oteldeki imza töreninde, kendisini Sarı-Siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Brezilyalı yıldız sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da oynuyor.
Guilherme Marques Yeni Malatyaspor’da
Etiketler: yeni malatyaspor , Malatya , süper lig
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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