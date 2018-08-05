Fener’de Bacca sürprizi

Fenerbahçe'de transfer için haraketli günler bir süre daha devam edecek gibi görürüyor. Slimani ve Janssen için görüşmeler devam ederken, Fenerbahçe Sportif direktörü Damien Comolli'ye sürpriz bir golcü önerildi. Menajerler aracılığıyla gelen teklifte Milanlı Bacca'nın transferi için uygun şartların oluştuği ifade edildi.
LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ
MILAN'IN Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi
COCU'NUN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ
FENERBAHÇE'NİN sunulan öneriyi uygun görürse Kolombiyalı golcü için kiralama teklifi yapacağı ve Milan'da aldığı ücreti ödemeyi taahhüt edeceği belirtiliyor. Cocu'nun tavrı ise henüz bilinmiyor.
2 GÜN İÇİNDE DÖNÜŞ YAPILACAK
COMOLLI'NIN teknik direktör Cocu ile görüştükten sonra 1-2 gün içinde teklif için dönüş yapacağı da gelen haberler arasında. 31 yaşındaki Carlos Bacca, 48 kez Kolombiya Milli Takım forması da giydi.
LEONARDO SATILMASINI İSTEDİ
MILAN'IN Juventus'tan Arjantinli golcü Higuain'i transfer etmesiyle bir anda 2. plana düşen Bacca'yı Milan'ın gözden çıkardığı, sportif direktör Leanordo'nun da oyuncunun satılmasına izin verdiği öğrenildi
COCU'NUN TAVRI ÇOK ÖNEMLİ
FENERBAHÇE'NİN sunulan öneriyi uygun görürse Kolombiyalı golcü için kiralama teklifi yapacağı ve Milan'da aldığı ücreti ödemeyi taahhüt edeceği belirtiliyor. Cocu'nun tavrı ise henüz bilinmiyor.
2 GÜN İÇİNDE DÖNÜŞ YAPILACAK
COMOLLI'NIN teknik direktör Cocu ile görüştükten sonra 1-2 gün içinde teklif için dönüş yapacağı da gelen haberler arasında. 31 yaşındaki Carlos Bacca, 48 kez Kolombiya Milli Takım forması da giydi.
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