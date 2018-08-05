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finale hazır!

, Akhisar maçının son çalışmasını ’da yaptı

Cimbom finale hazır!
Sarı-kırmızılı kafile dün öğlen saatlerinde Akhisarspor ile oynanacak finali için Konya'ya uçtu. 'ndan 'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. , karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve finali beklemeye başladı.
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