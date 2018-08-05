Sarı-kırmızılı kafile dün öğlen saatlerinde Akhisarspor ile oynanacak Süper Kupa finali için Konya'ya uçtu. Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Cimbom, karşılaşmanın hazırlıklarını Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve finali beklemeye başladı.
Cimbom finale hazır!
Galatasaray, Akhisar maçının son çalışmasını Konya’da yaptı
Etiketler: Süper Kupa , Atatürk Havalimanı , Konya , Galatasaray , cimbom
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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