Chadli’de son düzlük

Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor



BÜTÜN KOZLARI OYNAYACAK

Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Beşiktaş Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.



BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR

Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.







KULÜPLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Chadli dışında listede yer alan stoper ve golcüler için bir araştırma yapacağı öğrenildi. Bazı futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler yapılması bekleniyor