Yol Durumu
  1. Guilherme Marques Yeni Malatyaspor’da
  2. Arsenal Vida için gözünü kararttı

’de son düzlük

Başkanı için Ada’da ’le masaya oturacak. Ardından listedeki diğer oyuncuların kulüpleriyle görüşecek

Chadli’de son düzlük

Beşiktaş dış için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor

BÜTÜN KOZLARI OYNAYACAK
Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.



KULÜPLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş Başkanı 'ın dışında listede yer alan stoper ve golcüler için bir araştırma yapacağı öğrenildi. Bazı futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler yapılması bekleniyor

Etiketler: , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar