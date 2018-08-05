Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor
BÜTÜN KOZLARI OYNAYACAK
Talisca'dan boşalan 10 numara pozisyonunu Chadli ile doldurmak isteyen Beşiktaş Başkanı bunun için tüm kozları oynayacak. Orman'ın fiyatı aşağı çekmek için girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.
BONSERVİSİYLE DE ALINABİLİR
Chadli'nin Beşiktaş'ta oynamayı çok istemesi bu transferde yönetimin elini güçlendiriyor. Bu oyuncunun uygun bir rakam olması durumunda bonservisiyle bile transfer edilmesinin gündemde olduğu ortaya çıktı.
KULÜPLERLE DE GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Chadli dışında listede yer alan stoper ve golcüler için bir araştırma yapacağı öğrenildi. Bazı futbolcuların kulüpleri ve menajerleriyle görüşmeler yapılması bekleniyor
Chadli’de son düzlük
Beşiktaş Başkanı Chadli için Ada’da West Bromwich’le masaya oturacak. Ardından listedeki diğer oyuncuların kulüpleriyle görüşecek
Beşiktaş dış transfer için bitirici hamleleri bu hafta içinde yapacak. Başkan Fikret Orman'ın yöneticilerden Umut Güner'le birlikte önce İngiltere'ye giderek Chadli için West Bromwich'le masaya oturacak. 29 yaşındaki futbolcunun kiralanması için teklif sunacak olan ikili bu transferi mutlak sonuçlandırmak istiyor
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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