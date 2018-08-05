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’den sürpriz tepki

, kulübün sosyal medya ekibini eleştirdi...

Babel’den sürpriz tepki
, "Bunu benim youtube hesabımdan paylaşmalıydınız. İşinizi doğru yapın" diye yanıt verdi. , taraftarın tepkisi üzerine özür diledi.
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