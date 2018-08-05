Hollandalı yıldız, "Bunu benim youtube hesabımdan paylaşmalıydınız. İşinizi doğru yapın" diye yanıt verdi. Babel, taraftarın tepkisi üzerine özür diledi.
Babel’den sürpriz tepki
Hollandalı yıldız, kulübün sosyal medya ekibini eleştirdi...
Etiketler: Hollandalı yıldız , Babel
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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