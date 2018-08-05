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'Avcı'nın zaferi!

Başarılı yüzücü , ’ni baştan sona yüzerek geçen en oldu... 22 yaşındaki genç için, “olağanüstü” yorumu yapıldı...

Avcının zaferi!
İzmırli sporcu , ada ülkesi ve 'yı ayıran 'ni baştan sona yüzerek geçen ikinci ve en olarak tarihe geçti. Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş geçişini bu yıl başardı. Bengisu'ya Manş, diğer adıyla İngiliz Kanalı geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı ve mentörü eşlik etti. Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Bengisu hayalini gerçekleştirdi.

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