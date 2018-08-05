İzmırli sporcu Bengisu Avcı, ada ülkesi İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni baştan sona yüzerek geçen ikinci ve en genç Türk olarak tarihe geçti. Ege Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Bengisu Avcı, geçen yıl deneyip hipotermi nedeniyle tamamlayamadığı Manş geçişini bu yıl başardı. Bengisu'ya Manş, diğer adıyla İngiliz Kanalı geçişinde yakınındaki teknede annesi Meserret Avcı ve mentörü eşlik etti. Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği tekneye dokunması ve termal koruyucu, yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak olan sporcu, Suya girdikten 11 saat 29 dakika sonra Fransa kıyısındaki Cap Gris Nez'e ulaşan Bengisu hayalini gerçekleştirdi.
'Avcı'nın zaferi!
Başarılı yüzücü Bengisu Avcı, Manş Denizi’ni baştan sona yüzerek geçen en genç Türk oldu... 22 yaşındaki genç için, “olağanüstü” yorumu yapıldı...
Etiketler: Manş Denizi , ege üniversitesi , Bengisu Avcı , genç Türk , Fransa , İngiltere
- 05 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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