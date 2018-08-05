Arsenal Vida için gözünü kararttı

Arsenal'den Vida atağı... Teknik Direktör Unai Emery, savunmada yaşanılan problemin Vida ile çözülmesini istedi. Arsenal, Beşiktaş'ın kapısını 25 milyon Pound'la çalmaya hazırlanıyor.
Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal'in bu transfer için öncelikle Welbeck ya da Mustafi'yle yollarını ayırması gerekecek. Arsenal'in bu transferi bu hafta bitirmesi bekleniyor.
Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal'in bu transfer için öncelikle Welbeck ya da Mustafi'yle yollarını ayırması gerekecek. Arsenal'in bu transferi bu hafta bitirmesi bekleniyor.
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