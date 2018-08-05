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Vida için gözünü kararttı

İngiliz kulübü Hırvat stoper için ’a 25 milyon pound önermeye hazırlanıyor. li yetkililerin i bu hafta bitirmesi bekleniyor

Arsenal Vida için gözünü kararttı
Arsenal'den Vida atağı... Unai Emery, savunmada yaşanılan problemin Vida ile çözülmesini istedi. Arsenal, Beşiktaş'ın kapısını 25 milyon Pound'la çalmaya hazırlanıyor.

Özelikle defansın en önemli ismi olarak öne çıkan Koscielny'nin aşil tendonundan sakatlanması ve aralık ayından önce sahalara dönemeyecek olması nedeniyle önceliği defans takviyesine veren Arsenal, Vida için 25 milyon Pound'u gözden çıkarmış durumda. Ancak Arsenal'in bu için öncelikle Welbeck ya da Mustafi'yle yollarını ayırması gerekecek. Arsenal'in bu transferi bu hafta bitirmesi bekleniyor.
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