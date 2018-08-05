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, Avrupa şampiyonu oldu

’nın Başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kazandı.

Arif Özen, Avrupa şampiyonu oldu
'nın Başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kazandı.

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda bugün 86 kiloda mindere çıkan Arif Özen, Ermeni rakibi Mher Markosyan'ı (6-0), Azerbaycanlı İslam İlyasov'u (10-0) sayı tuşuyla yenerek geldiği yarı finalde Gürcü rakibi Demur Megeneishvili'yi de (7-6) yenerek finale yükselmişti. Macar Patrick Szurovszki ile finalde karşılaşan Arif Özen rakibini (4-2) yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Böylece Arif Özen Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil ve Ramazan Sarı'dan sonra 3. altın madalyayı kazanmış oldu.
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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 22:33
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