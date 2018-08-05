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  1. Fabri göz yaşlarına hakim olamadı

- maçında "VAR" kullanıldı

ile ’u karşı karşıya getiren TFF karşılaşmasının 42. dakikasında Akhisarspor'dan Dany'nin Galatasaraylı Garry Rodrigues'e yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi “VAR” sistemini kullandı.

Çakırdan tarihi karar

ile arasında oynanan TFF mücadelesinde "VAR" sistemi kullanıldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray, Ryan Donk'un pasıyla hareketlenen Garry Rodrgiues ile hızlı hücuma çıktı. Rodrigues'in, topla rakip rakip kaleye hareketlendiği sırada Akhisarspor'un Kamerunlu oyuncusu Dany tarafından düşürülmesi üzerine Dany'ye sarı kart gösteren Çakır, kendisine gelen uyarı üzerine pozisyonu, VAR ekranı üzerinden inceledi.



Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti. ​

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 22:08
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