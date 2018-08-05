Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde "VAR" sistemi kullanıldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray, Ryan Donk'un pasıyla hareketlenen Garry Rodrgiues ile hızlı hücuma çıktı. Rodrigues'in, topla rakip rakip kaleye hareketlendiği sırada Akhisarspor'un Kamerunlu oyuncusu Dany tarafından düşürülmesi üzerine Dany'ye sarı kart gösteren Çakır, kendisine gelen uyarı üzerine pozisyonu, VAR ekranı üzerinden inceledi.







Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Çakır, kararını değiştirmedi ve Dany sarı kartla oyuna devam etti. ​

