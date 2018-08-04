Vida çılgınlığı

Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli takımı forması ile yıldızlaşan Domagoj Vida'ya teklif üstüne teklif yağıyor. İngiltere'nin West Ham, Wolves ve Liverpool kulüplerinin yapmış olduğu teklifleri az bulan Beşiktaş, en son PSG'nin 22 milyon Euro'luk teklifi için Fransızlarla masaya oturdu.
LİVERPOOL ÇOK İSTEKLİ AMA!
Liverpool'un 20 milyon Euro'luk teklifinden sonra PSG'nin 22 milyon Euro'luk teklifi Siyah- Beyazlı yönetimi memnun etti. Başkan Fikret Orman PSG ve Liverpool ile bizzat görüşüyor.
24 VERİRLERSE SATACAĞIM!
Başkan Orman'ın yakın çevresine "24 milyon Euro'ya çıkarlarsa Vida'yı satarım" dediği öğrenildi. Hem Liverpool hem de PSG'nin Vida'yı transfer etmek için büyük bir yarışa girdikleri öğrenildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Transfer piyasasının gözde ismi Vida dün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Vida ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burunboğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
LİVERPOOL ÇOK İSTEKLİ AMA!
Liverpool'un 20 milyon Euro'luk teklifinden sonra PSG'nin 22 milyon Euro'luk teklifi Siyah- Beyazlı yönetimi memnun etti. Başkan Fikret Orman PSG ve Liverpool ile bizzat görüşüyor.
24 VERİRLERSE SATACAĞIM!
Başkan Orman'ın yakın çevresine "24 milyon Euro'ya çıkarlarsa Vida'yı satarım" dediği öğrenildi. Hem Liverpool hem de PSG'nin Vida'yı transfer etmek için büyük bir yarışa girdikleri öğrenildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Transfer piyasasının gözde ismi Vida dün Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolünden geçti. Vida ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burunboğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
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