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ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İspanyol ekip, li oyuncuyu 18 milyon avro karşılığında 3 yıllığına renklerine bağladı. Vidal kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Bayernli yıldız resmen Barcelonada

() ekiplerinden , 'in i için Bundesliga takımlarından ile anlaşma sağladı.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Arturo Vidal'in transferini içeren 3 yıllık anlaşmanın kısa süre sonra yapılacak sağlık kontrolleriyle resmileşeceği belirtildi.

Açıklamada transfer bedeline ilişkin bilgiye yer verilmese de İspanya'da yayımlanan Marca gazetesi, 18 milyon avro ve 3 milyon avro bonus üzerinden anlaşma sağlandığını yazdı.



VIDAL KİMDİR?

Şili asıllı 31 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'ten önce 2011-2015 yıllarında Juventus forması giymişti.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 03:12
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