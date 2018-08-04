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Nurcan Karakaya ve 'yı unutmadı

Cagliari ile hazırlık maçı oynayacak tarafından alçak bir saldırı sonucu şehit edilen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebek 'yı unutmadı.

Trabzonspor Bedirhan bebeği unutmadı

Bordo-mavili takım bu akşam 19.00'da başlayacak olan hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari'yi konuk edecek. Karadeniz temilcisi bu maça çok özel bir formayla çıkacak.

BEDİRHAN BEBEK VE ANNESİNİN FOTOĞRAFLARI FORMADA
hazırlık maçında, Yüksekova'da terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formayla sahada yer alacak.

Kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Takımımız Cagliari ile oynayacağı hazırlık maçında sahaya, Yüksekova'da PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda şehit olan Bedirhan bebek ve annesine ait fotoğrafların yer aldığı siyah formamızla çıkacaktır.

Ölümün daha ne olduğunu bilmeden hayattan koparılan bir evlat... Yavrusunun kokusuna doyamadan kahpece şehit düşürülen bir anne... Onların acısı yüreğimizdedir! Şu bilinsin ki; bizler var olduğumuz sürece vatan uğrunda şehit düşenler asla ve asla unutulmayacaktır! Gururla, şerefle ve onurla... Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun..."

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 17:40
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