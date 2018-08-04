Atatürk Havalimanı'ndan Konya'ya hareket eden kafilede, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ve takım kaptanı Selçuk İnan, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Akhisarspor teknik direktörü ve takım kaptanının da yer alacağı basın toplantısına katılacak. Daha sonra ise Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak bir antrenman gerçekleştirilecek...



Galatasaray'ın Akhisarspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Mariano, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Henry Onyekuru, Lionel Carole, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Doğancan Davas, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

FİNALDE GALATASARAY İLE AKHİSAR KARŞILAŞIYOR

2017-2018 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşılaşıyor. Peki, nefesleri kesecek bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, her iki takımın ilk 11'leri nasıl olacak, eksik veya sakat oyuncu bulunuyor mu? İşte cevabı...





AKHİSAR GALATASARAY'I ELEMİŞTİ

2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile başlayan ama daha sonra Fatih Terim'i göreve getirerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor.

Bu iki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti.

Taraflar bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY-AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bütün detaylarıyla Fotomaç'ta olacak.



MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis.



AKHİSARSPOR:Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor, bu organizasyonda ilk kez birbirlerine rakip oldu.

GALATASARAY 8'İNCİ AKHİSAR İLK KEZ OYNAYACAK

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek.

Almanya'nın Frankfurt kentinde 2006'da oynanan ilk Süper Kupa maçında Beşiktaş'a yenilen sarı-kırmızılı takım, daha sonra 2008'de yine Almanya'da, Duisburg kentinde yapılan kupa maçında Kayserispor ile karşılaştı. Galatasaray rakibine üstünlük sağlayarak ilk kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2016 yıllarında üst üste 5 kez Süper Kupa'da mücadele verdi. 2012'de Erzurum ve 2013'te Kayseri'de Fenerbahçe karşısında kupayı kazanan Galatasaray, 2014'te ise Manisa'da oynanan maçta sarı-lacivertli takıma penaltılarda mağlup oldu.

Galatasaray, 2015'te Ankara'da Bursaspor, 2016'da ise Konya'da Beşiktaş karşısında kupayı kazanma başarısı gösterdi.



EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 5 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015 ve 2016'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor ise birer kez havaya kaldırdı.