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Süper final için geri sayım

finali yarın ’da. Geçen sezonun lig şampiyonu G.Saray ile kupa şampiyonu Akhisar’ın kapışması nefes kesecek. Akhisar-G.Saray maçı yarın sadece Atv'de

Süper final için geri sayım
Ülkemizdeki futbol heyecanı için artık geri sayıma geçildi. Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa finali yarın Konya'da oynanacak. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile şampiyonu Akhisarspor arasındaki mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelenin önce si ve sonrasında yaşanacak gelişmeler ise A Spor'dan takip edilebilecek.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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