Ülkemizdeki futbol heyecanı için artık geri sayıma geçildi. Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Süper Kupa finali yarın Konya'da oynanacak. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasındaki mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelenin önce si ve sonrasında yaşanacak gelişmeler ise A Spor'dan takip edilebilecek.
Süper final için geri sayım
Süper Kupa finali yarın Konya’da. Geçen sezonun lig şampiyonu G.Saray ile kupa şampiyonu Akhisar’ın kapışması nefes kesecek. Akhisar-G.Saray maçı yarın sadece Atv'de
Etiketler: Süper Kupa , Ziraat Türkiye Kupası , süper lig , Konya , Galatasaray
- 04 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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