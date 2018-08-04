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'dan bir altın daha

Mete Gazozdan bir altın daha

Avrupa Okçuluk Grand Prix'si kapanış maçında milli sporcu , Moldovalı rakibi Dan Olaru'yu finalde 6-0 yenerek altın madalya kazandı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi 15:36
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