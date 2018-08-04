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Abdülcebrail ve Ömer A Takım’da

Abdülcebrail ve Ömer A Takım’da
Fenerbahçe altyapı kadrosunda yer alan 2 genç isimle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe futbol altyapısında sol bek mevkiinde oynayan 2001 doğumlu Abdulcebrail Akbulut ile 3, 2000 doğumlu Muhammet Ömer Çakı ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. İmza törenine de katıldı.

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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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