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Garay çıkarması

Sarı-Kırmızılı Yönetim, ’nın 31 yaşındaki stoperi ’ı kiralamak için ’ya hareket edecek... Yönetimin, uzun bir süredir temas halinde olduğu Garay için İspanyol kulübüyle el sıkışması bekleniyor...

Garay çıkarması
G.Saray'da harekatı... Sarı-Kırmızılılar, savunmaya takviye yapmak için seferine çıkıyor. Cimbom, Teknik Direktör Fatih Terim'in transferini istediği Ezequiel Garay bitirmek için İspanyollarla masaya oturacak. Yönetimin, yapılacak bu görüşmede Valencia ile el sıkışması bekleniyor.

İSPANYA'DAN AYRILACAK
G.Saray'ın kiralık olarak kadrosunda görmek istediği Garay, Valencia'da mutsuz ve İspanya'dan ayrılmak istiyor... Sarı- Kırmızılılar, Garay'ın menajeri ile yaptığı ilk görüşmede olumlu ilerlemeler sağladı.



​2020'YE KADAR VALENCİA'DA
Ancak önce Valencia ile anlaşmak zorunda olan Galatasaray, bu görüşmeyi de koz olarak kullanmak istiyor. 31 yaşındaki Ezequiel Garay'ın İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılında bitiyor

TANGOCU TAM BİR SAVAŞÇI
Fatih Terim'in Garay'ı kadrosunda görmek istemesinin en önemli nedeni 'nun savaşçı yapısı. İkili mücadelelerde sürekli ayakta kalan Garay, Sarı-Kırmızılı takımın savunmasına enerji getirecektir.
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  • 04 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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