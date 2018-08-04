Büyük taarruz

Devler Ligi 3. tur ön eleme turunda Benfica ile oynayacağı maç öncesi son hazırlık maçını Cagliari ile yapan ve 2-1 kazanarak taraftarına umut veren Fenerbahçe, krtik maç öncesi önemli takviyelerin peşinde. Fener, UEFA'ya verilen listelerin değiştirilebileceği 6 Ağustos'a kadar en az 2 transfer yapmak istiyor.
(ISLAM SLIMANI)
4 FUTBOLCUYLA TEMASTALAR
Sportıf direktör Comolli, inanılmaz bir transfer trafiğinin içinde bulunuyor. Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor.
(SİMON KJAER)
COCU ÖNCELİĞİ INDİ'YE VERDİ
Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor. Forvette ise öncelik Slimani'ye verilmiş durumunda.
(MARTINS INDI)
COMOLLİ YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR
Ancak Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen Janssen ve kulübü Tottenham ile de temaslar kesilmedi. Listenin son şeklini alacağı 6 Ağustos'a kadar Comolli adeta zamana karşı yarışacak.
(VINCENT JANSSEN)
(ISLAM SLIMANI)
4 FUTBOLCUYLA TEMASTALAR
Sportıf direktör Comolli, inanılmaz bir transfer trafiğinin içinde bulunuyor. Comolli, forvet adayları İslam Slimani ve Vincent Janssen, stoper adayları Indi ve Kjaer için zamana karşı yarışıyor.
(SİMON KJAER)
COCU ÖNCELİĞİ INDİ'YE VERDİ
Cocu'nun stoper mevkisi için özellikle vatandaşı Indi'yi çok istediği ancak Kjaer'i de yakından bildiği için bu ismi de geri çevirmediği ifade ediliyor. Forvette ise öncelik Slimani'ye verilmiş durumunda.
(MARTINS INDI)
COMOLLİ YOĞUN UĞRAŞ VERİYOR
Ancak Fenerbahçe'ye gelmeyi çok isteyen Janssen ve kulübü Tottenham ile de temaslar kesilmedi. Listenin son şeklini alacağı 6 Ağustos'a kadar Comolli adeta zamana karşı yarışacak.
(VINCENT JANSSEN)
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