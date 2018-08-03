Yol Durumu
  1. Altın avına çıkacağız
  2. Fenerbahçe'de deprem! 7 isim birden...

Yüzmede büyük şölen başlıyor

Avrupa Yüzme Şampiyonası bugün 'da start alacak

Yüzmede büyük şölen başlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Bugünkü yarışlarla İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak olan şampiyona 12 Ağustos'ta noktalanacak. Organizasyonda Türkiye, 19'u erkek, 11'i kadın toplam 30 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak. Avrupa'nın en önemli yüzmeşampiyonasına ayyıldızlılar adına birbirinden önemli 30 yüzücü katılacak.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar