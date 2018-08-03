Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk yüzmesinin yıldızları, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Bugünkü yarışlarla İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak olan şampiyona 12 Ağustos'ta noktalanacak. Organizasyonda Türkiye, 19'u erkek, 11'i kadın toplam 30 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak. Avrupa'nın en önemli yüzmeşampiyonasına ayyıldızlılar adına birbirinden önemli 30 yüzücü katılacak.
Yüzmede büyük şölen başlıyor
Avrupa Yüzme Şampiyonası bugün Glasgow'da start alacak
Etiketler: Spor Bakanlığı , Türkiye , Glasgow
- 03 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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