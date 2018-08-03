Altın avına çıkacağız

Türkiye Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek... Berlin'de 6-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli sporcular belli oldu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye, tarihindeki en kalabalık ikinci kafile olan 43 atletle kaydoldu.
Türk Milli Takımı'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello bulunuyor. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak.
Türk Milli Takımı'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello bulunuyor. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak.
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