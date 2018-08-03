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Altın avına çıkacağız

6 Ağustos’ta ’de başlıyor. şampiyonaya 43 atletle katılacak ve sporcularımız altın madalya kovalayacak

Altın avına çıkacağız
Türkiye Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 43 sporcuyla madalya mücadelesi verecek... 'de 6-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya katılacak milli sporcular belli oldu. Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye, tarihindeki en kalabalık ikinci kafile olan 43 atletle kaydoldu.

'nın kadrosunda daha önce Avrupa şampiyonluğu yaşayan Polat Kemboi Arıkan, Yasemin Can ve Yasmani Copello bulunuyor. Ayrıca bu şampiyonada madalya alan Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen ve Özlem Kaya da yeniden Avrupa arenasına çıkacak.
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