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'de deprem! 7 isim birden...

, altyapı teknik sorumluları, antrenörler ve scout ekibinden 7 isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçede deprem! 7 isim birden...
Kulübü, altyapı teknik ekibinde görev yapan 7 isimle yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz bugün itibariyle; futbol altyapı teknik sorumlularımız, antrenörlerimiz ve scout ekibimizden; Celal Gökhan Güldağ, Furkan Şükürcü, Hasan Kemal Özdemir, Kemalettin Şentürk, Mustafa Ertem, Saffet Akbaş ve Sinan Aydın ile yollarını ayırmıştır. Değerli hocalarımız ve scoutlarımıza, kulübümüze olan tüm katkı ve hizmetleri için teşekkür eder, gelecek kariyerlerinde başarı dileklerimizi içtenlikle sunarız."
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 22:06
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