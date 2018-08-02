Yol Durumu
  1. Beşiktaş - B36 Torshavn | CANLI

'den 'ya kınama

, yönetim kurulunda yedek üye olarak bulunan 'nun bugün bazı basın organlarına yansıyan açıklamalarına istinaden bildiri yayınladı.

TFFden Selahattin Aydoğduya kınama

'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi 'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların 'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.''

Etiketler: , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 21:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar