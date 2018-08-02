TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu'nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.''
TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama
Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunda yedek üye olarak bulunan Selahattin Aydoğdu'nun bugün bazı basın organlarına yansıyan açıklamalarına istinaden bildiri yayınladı.
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu , Selahattin Aydoğdu , TFF
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