Beşiktaş bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

Beşiktaş - Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'ın Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU



Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, Gökhan Gönül, Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin



MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ OLACAK

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı Jeremain Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan Ricardo Quaresma ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'A ÇIKACAK

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 206. MAÇINA ÇIKIYOR



UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.