Yol Durumu
  1. Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oldu

Son dakika: - B36 Torshavn maçı 11'leri belli oldu

UEFA 2. turunun rövanş mücadelesinde bu akşam ’ndan B36 Torshavn’ı konuk edecek , uzun bir aradan sonra stadında taraftarıyla buluşacak. Deplasmandaki karşılaşmayı ve ’ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak.

Beşiktaşın 11i belli oldu

bu sezon ilk kez taraftarı önüne çıkıyor. Siyah-Beyazlılar UEFA 2. turunun rövanş mücadelesinde 'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. İlk maçı 2-0 kazanarak avantajı yakalayan temsilcimiz taraftarı önünde turu geçen taraf olmak istiyor.

Beşiktaş - Torshavn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu akşam 'ta saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Carlos Xistra yönetecek. Xistra'nın yardımcılıklarını Nuno Pereira ve Nuno Miguel Silva Manso yapacak. Vitor Fernandes Ferreira ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. Maç D-Smart'ın kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN B36 TORSHAVN MAÇI 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Tolga, Caner, Fatih, Necip, , Medel, Tolgay, Adriano, Babel, Lens, Larin

MUHTEMEL RAKİP DE BELLİ OLACAK

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı. Siyah-Beyazlılar, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon 'in 34. haftasında 'u konuk eden Siyah-Beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

Deplasmandaki karşılaşmayı ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanan Beşiktaş, rakibi karşısında bu avantajını kullanarak tur arayacak. İlk maçta yer almayan ile Pepe, teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş, B36 Torshavn'ı geçmesi durumunda, 3. ön elemede, LASK Linz (Avusturya)-Lilleström (Norveç) mücadelesinde tur atlayan tarafla eşleşecek. LASK Linz, Lilleström karşısında ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

74 GÜN SONRA VODAFONE PARK'A ÇIKACAK

Beşiktaş, uzun bir ara sonrası Vodafone Park'ta taraftarlarının önüne çıkacak. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden siyah-beyazlı takım, 74 gün sonra taraftarları karşısında resmi bir maç yapacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 206. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rövanş mücadelesinde Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı konuk edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 206. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 205 maçtan 78'ini kazandı, 83'ünü yitirdi, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 267 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.

Etiketler: , , , , , , , , , , , ,
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe 19:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar