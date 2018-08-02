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tarih yazdı

Milli okçu , Avrupa ’sinin sıralama atışlaınrda Avrupa rekoru kırdı. Genç sporcu bir kez daha göğsümüzü kabarıtt

Mete Gazoz tarih yazdı
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa 'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı. Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırdı. Mete, kısa bir süre önce Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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