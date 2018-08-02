Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix'sinin sıralama atışlarında Avrupa rekoru kırdı. Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda erkekler klasik yay kategorisinde mücadele eden Mete, sıralama atışlarında zirvede yer aldı. 70 metrelik atışlar sonucu 686 puan toplayan Mete, aynı zamanda Avrupa rekorunu kırdı. Mete, kısa bir süre önce Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarıda altın madalya kazanmıştı.
Mete Gazoz tarih yazdı
Milli okçu Mete Gazoz, Avrupa Grand Prix’sinin sıralama atışlaınrda Avrupa rekoru kırdı. Genç sporcu bir kez daha göğsümüzü kabarıtt
Etiketler: Mete Gazoz , Grand Prix , Dünya Kupası , Avrupa Grand
- 02 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.