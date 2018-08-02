Yol Durumu
  1. Beşiktaş tur için sahada
  2. Fırtına’nın Morteza aşkı

yolunda

Arjantin Milli Takımı ve 'un yıldız oyuncusu ile sözleşme imzalamak için Milano'ya geldi.

Milano'ya ​gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Arjantinli yıldız konuyla ilgili ''Yeni bir macera. Tüm Milan taraftarlarına teşekkür ediyorum. Leonardo beni ikna eden kişi oldu. Gattuso ile de konuştuk'' ifadelerini kullandı.

Etiketler: , ,
  • 02 A��ustos 2018, Perşembe 10:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar