Milano'ya gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Arjantinli yıldız konuyla ilgili ''Yeni bir macera. Tüm Milan taraftarlarına teşekkür ediyorum. Leonardo beni ikna eden kişi oldu. Gattuso ile de konuştuk'' ifadelerini kullandı.
Milano'ya gelen Higuain, Milan ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Arjantinli yıldız konuyla ilgili ''Yeni bir macera. Tüm Milan taraftarlarına teşekkür ediyorum. Leonardo beni ikna eden kişi oldu. Gattuso ile de konuştuk'' ifadelerini kullandı.
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