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'dan geleceğe yatırım! 6 genç futbolcuyla sözleşme imzalandı

, önderliğinde yeni sezona ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro kurmaya çalışırken bir yandan da geleceğin takımını kurma planları yapıyor. Bu plan doğrultusunda 2000 ve sonrası doğumlu 6 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Cimbomda imza şov

Kulüplerin mali durumu sebebiyle altyapıya ve genç lere yöneldiği bu transfer döneminde da 6 genç yeteneği farklı takımlardan altyapısına kazandırdı ve hepsiyle sözleşme imzaladı.

Alt yaş milli takımlarda da mücadele eden ve gelecekleri parlak olarak gösterilen bu 6 oyuncu, doğum tarihleri, mevkileri ve geldikleri kulüpler şu şekilde:

Ercan Şirin (2000-defans-Gençlerbirliği)
Mirza Cihan (2000-orta saha-Gazişehir fK)
Malik Karaahmet (2000-forvet-Karlsruhe)
Emircan Seçgin (2002-kaleci-Sakarya)
Murat Şenel (2003-defans-Bucaspor)
Ata Öztürk (2003-defans-Kasımpaşa)

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 20:21
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