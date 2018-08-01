Kulüplerin mali durumu sebebiyle altyapıya ve genç transferlere yöneldiği bu transfer döneminde Galatasaray da 6 genç yeteneği farklı takımlardan altyapısına kazandırdı ve hepsiyle sözleşme imzaladı.





Alt yaş milli takımlarda da mücadele eden ve gelecekleri parlak olarak gösterilen bu 6 oyuncu, doğum tarihleri, mevkileri ve geldikleri kulüpler şu şekilde:

Ercan Şirin (2000-defans-Gençlerbirliği)

Mirza Cihan (2000-orta saha-Gazişehir fK)

Malik Karaahmet (2000-forvet-Karlsruhe)

Emircan Seçgin (2002-kaleci-Sakarya)

Murat Şenel (2003-defans-Bucaspor)

Ata Öztürk (2003-defans-Kasımpaşa)



