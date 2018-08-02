Islam Slimani’de geri sayım

F.Bahçe için bugün kritik gün... Kadrosuna genç isimleri kattıktan sonra Ganalı kanat-forvet Andre Ayew ile daha da güçlenen Fenerbahçe, yeni bir yıldıza daha kavuşmak üzere... F.Bahçe'nin, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin forveti Islam Slimani'nin transferini bugün bitirmesi bekleniyor.
ELİNİ ÇABUK TUTMAK ZORUNDA
Cezayirli golcü ile daha önce prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi bugün açıklamak zorunda. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya oyuncu bildirimi için bugün son gün...
TEK HEDEF BENFİCA MAÇI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor.
ESKİ TAKIMI DA ONU İSTİYOR
Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor.
ELİNİ ÇABUK TUTMAK ZORUNDA
Cezayirli golcü ile daha önce prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi bugün açıklamak zorunda. Çünkü, Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'ya oyuncu bildirimi için bugün son gün...
TEK HEDEF BENFİCA MAÇI
Bilindiği gibi Fenerbahçe, 7 Ağustos'ta Benfica ile karşılaşacak. Kanarya, bu kritik maç öncesi 30 yaşındaki Islam Slimani'yi bugün açıklayarak Benfica maçında oynatmak istiyor.
ESKİ TAKIMI DA ONU İSTİYOR
Cezayirli santrfor için Portekiz medyasından yeni bir iddia ortaya atıldı. Slimani'ye eski takımı S.Lizbon da talip. Leicester City, oyuncuyu F.Bahçe'ye kiralık olarak vermeye daha sıcak bakıyor.
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