Gel bakalım Benfica

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Cagliari takımı ile evinde oynadığı maçı 2-1 kazandı. F.Bahçe bu maçtaki futbolu ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 7 Ağustos'ta karşılaşacağı Benfica'ya da gözdağı verdi. Maça iyi başlaşan Kanarya'da 29. dakikada Josef"in ceza sahası içinden çektiği şut üst direkten döndü.
JOSEF BU KEZ KALECİYE TAKILDI
Valbuena'nın 37. dakikada sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Josef bu kez kaleciyi geçmeyi başaramadı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle bitti.
ALPER POTUK'DAN DUBLE...
51'de Ayew'in ortasını Cagliari defansı uzaklaştıramayınca Alper, hatayı iyi değerlendirdi ve F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 57'de Eljif'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alper düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.
MARCO SAU FARKI BİRE İNDİRDİ
68'de Valbuena'nın kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Cagliari, Marco Sau ile farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.
HAKKARİ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
F.Bahçeli futbolcular Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Cagliari maçına "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.
ELJIF ELMAS YİNE DÖKTÜRDÜ
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas, Cagliari maçındaki performansıyla izleyenleri büyüledi. Maç boyu sahada basılmadık yer bırakmayan genç yıldız, Alper'in 57. dakikada attğı golde de asisti yapan isim oldu.
BAŞKAN ALİ KOÇ TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşamki Cagliari maçını Sarı-Lacivertli taraftarlarla birlikte kale arkası tribününde izledi. Öğrenciler için ayrılan bölümde yer alan Ali Koç'a tribündeki taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Koç'un bu hareketi taraftarların gönlünü fethetti.
JOSEF BU KEZ KALECİYE TAKILDI
Valbuena'nın 37. dakikada sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Josef bu kez kaleciyi geçmeyi başaramadı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle bitti.
ALPER POTUK'DAN DUBLE...
51'de Ayew'in ortasını Cagliari defansı uzaklaştıramayınca Alper, hatayı iyi değerlendirdi ve F.Bahçe'yi 1-0 öne geçirdi. 57'de Eljif'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alper düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.
MARCO SAU FARKI BİRE İNDİRDİ
68'de Valbuena'nın kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Cagliari, Marco Sau ile farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Fenerbahçe'nin tek farklı üstünlüğü ile sona erdi.
HAKKARİ ŞEHİTLERİ UNUTULMADI
F.Bahçeli futbolcular Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Cagliari maçına "Nurcan Anne, Mustafa Bebeği unutmayacağız, terörü lanetliyoruz" pankartıyla çıktı.
ELJIF ELMAS YİNE DÖKTÜRDÜ
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Eljif Elmas, Cagliari maçındaki performansıyla izleyenleri büyüledi. Maç boyu sahada basılmadık yer bırakmayan genç yıldız, Alper'in 57. dakikada attğı golde de asisti yapan isim oldu.
BAŞKAN ALİ KOÇ TRİBÜNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşamki Cagliari maçını Sarı-Lacivertli taraftarlarla birlikte kale arkası tribününde izledi. Öğrenciler için ayrılan bölümde yer alan Ali Koç'a tribündeki taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Koç'un bu hareketi taraftarların gönlünü fethetti.
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