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Garay operasyonu

G.Saray 31 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için harekete geçti. Yönetim İspanyol kulübüne Garay için 1 yıllık kiralama teklifi yapacak

Garay operasyonu
Cimbom savunmayı güçlendirmek için düğmeye bastı... de nokta atışları yapmayı planlayan Galatasaray Valencia'nın 31 yaşındaki stoperi Ezequiel Garay'ı listenin en başına aldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in de onay verdiği Arjantinli stoper için Sarı-Kırmızılılar kiralama teklifinde bulunacak.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Garay'ın bu sezon kadroda düşünülmediği bu nedenle gözden çıkarılmasına sıcak bakıldığı öğrenildi. Garay için 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapılacağı öne sürüldü.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILACAK
Teknik Direktör Fatih Terim'in Arjantinli yıldızı oyun stiline uygun bulduğu bu nedenle alınmasını çok istediği ortaya çıktı. Garay için birkaç gün içinde önemli adımlar atılacağı gelen bilgiler arasında.
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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