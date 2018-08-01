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Yasa dışı bahse darbe

Teşkilat Başkanlığı, yasa değişikliğiyle ikramiye ornaını yüzde 59’dan yüzde 83’e yükseltti. Bu hamle ile yasa dışı bahsin önüne geçilecek

Yasa dışı bahse darbe
SPOR Toto Teşkilat Başkanlığı, oyunlarda ikramiye oranının artırımına yönelik TBMM'ye sunulan yasa değişikliğinin onaylandığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun girişimleri ile düzenlenen yeni yasa sonucu dağıtılan ikramiye oranı yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarıldı. Bakanlık'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada "İkramiye oranının arttırılması yasasının TBMM genel kurulunda kabul edilmesinin ardından yasa dışı bahse ağır darbe vuruldu. Yasa dışı bahisle mücadele sayesinde önüne geçilmek istenen noktalardan biri de yasa dışı bahis ve terör arasındaki bağlantıdır. Mecliste kabul edilen yasa ile yasa dışı bahisle tarihi bir adım atıldı." ifadelerine yer verildi.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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