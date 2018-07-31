Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atina'da AEK ile karşılaştı.

Galatasaray karşılaşmaya İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis 11'iyle başladı. Ev sahibi ekip ise, Barkas, Bakakis, Lampropoulos, Oikonomou, Lopes, Simoes, Galanopoulos, Bakasetas, Mantalos, Klonaridis, Livaja 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Galatasaray 22. dakikada golü buldu.... Ceza sahası dışı sol çaprazından Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe hareketlenen Maicon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

AEK 34. dakikada eşitliği yakaladı. Sağ kanatta Serdar Aziz'den sıyrılarak çizgiye inen Klonaridis'in ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Livaja ağlara yolladı ve skor 1-1 oldu. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Yunan ekibi, 51'de Bakasetas ve 56. dakikada Mantalos'un golleriyle skoru 3-1 yaptı.

Galatasaray'da Maicon 67. dakikada frikikten harika bir gole imza attı.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 AEK'in üstünlüğüyle tamamlandı.