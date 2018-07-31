Yol Durumu
  1. Flaş gelişme! İmzayı atıyor...

, son hazırlık maçında 'ya kaybetti

'de geçen sezonun şampiyonu Atina'da oynadığı hazırlık maçında 'e 3-2 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Maicon'dan geldi. Galatasaray, ilk hazırlık maçında FC Wil'i 1-0 mağlup etmiş, ancak sonrasında PSV Eindhoven'a 3-1, 'ya da 2-1 mağlup olmuştu. Sakaryaspor'la oynadığı özel maçı 3-0 kazanan Galatasaray, Tunus ekibi Club Africain'la karşılaştığı mücadeleden de 1-0 galip ayrılmıştı. AEK-Galatasaray maçının tüm detayları haberimizde...

Cimbomdan tatsız prova!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , Atina'da ile karşılaştı.

Galatasaray karşılaşmaya İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, , Selçuk, , Onyekuru, Rodrigues, 11'iyle başladı. Ev sahibi ekip ise, Barkas, Bakakis, Lampropoulos, Oikonomou, Lopes, Simoes, Galanopoulos, Bakasetas, Mantalos, Klonaridis, Livaja 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Galatasaray 22. dakikada golü buldu.... Ceza sahası dışı sol çaprazından 'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direğe hareketlenen Maicon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

AEK 34. dakikada eşitliği yakaladı. Sağ kanatta 'den sıyrılarak çizgiye inen Klonaridis'in ceza sahası içine yerden gönderdiği topu Livaja ağlara yolladı ve skor 1-1 oldu. Bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Yunan ekibi, 51'de Bakasetas ve 56. dakikada Mantalos'un golleriyle skoru 3-1 yaptı.

Galatasaray'da Maicon 67. dakikada frikikten harika bir gole imza attı.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-2 AEK'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 31 Temmuz 2018, Salı 22:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar