Trabzon Kone’yi beklemeye aldı!

Kadrosuna İran'dan Amiri ve Hosseini'yi katan Bordo Mavililer'in Sunderland kulübünden Lamine Kone ile de görüştüğü bildirildi. Trabzonspor önceliği İranlı Morteza'ya vermiş olmasına rağmen bu transferin gerçekleşmemesi durumunda Kone ile sözleşme imzalanacak.



DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Fildişi Sahilli Lamine Kone'nin piyasa değeri 6 milyon Euro seviyelerinde seyir ediyor. Ancak öncelik kiralama seçeneğinde olacak.