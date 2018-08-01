Milli atlet Ramil Guliyev, hedefinin, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan 3 altın madalya ile ülkeye dönmek olduğunu söyledi. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Ramil, "Hazırlık dönemi iyi geçti. Avrupa Şampiyonası'na çok az kaldı ve yakında yola çıkacağız. İnşallah güzel derecelerle ülkeye döneceğiz." dedi.
KALKAVAN İLE MELER'E UEFA'DAN YENİ GÖREV
FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelelerinde Mete Kalkavan, Hacken ile Leipzig arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Halil Umut Meler ise Maribor ile Chikhura takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
CİHAT LİMAN 55 KİLODA BRONZ MADALYA ALDI
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Cihat Liman üçüncülük maçında İsviçreli Dimitar Ivaylov Sandov'u 7-6 yenerek bronz madalya elde etti. Genç sporcu maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Organizasyonda 77 kiloda Ali Osman Erbay ve 87 kiloda Bedirhan Tan, repesajda rakiplerine yenilerek elendi.
VAR'IN TANITIM TOPLANTISI BUGÜN RİVA'DA YAPILACAK
Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulamaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Riva'da yapılacak olan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig kulüplerinin başkanları da katılacak.
TURKCELL PLATİNUM GOLF BODRUM'DA YAPILACAK
TURKCELL Platinum Golf Challenge Bodrum, 4-5 Ağustos arası Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. İş, sanat ve cemiyet dünyasını buluşturacak turnuvada 100'ü aşkın golf sporcusu yarışacak. Turnuvaya, Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu da katılacak.
KALKAVAN İLE MELER'E UEFA'DAN YENİ GÖREV
FIFA kokartlı hakemler Mete Kalkavan ve Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev geldi. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelelerinde Mete Kalkavan, Hacken ile Leipzig arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek. Halil Umut Meler ise Maribor ile Chikhura takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
CİHAT LİMAN 55 KİLODA BRONZ MADALYA ALDI
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda Cihat Liman üçüncülük maçında İsviçreli Dimitar Ivaylov Sandov'u 7-6 yenerek bronz madalya elde etti. Genç sporcu maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Organizasyonda 77 kiloda Ali Osman Erbay ve 87 kiloda Bedirhan Tan, repesajda rakiplerine yenilerek elendi.
VAR'IN TANITIM TOPLANTISI BUGÜN RİVA'DA YAPILACAK
Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulamaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı bugün yapılacak. Riva'da yapılacak olan toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Süper Lig kulüplerinin başkanları da katılacak.
TURKCELL PLATİNUM GOLF BODRUM'DA YAPILACAK
TURKCELL Platinum Golf Challenge Bodrum, 4-5 Ağustos arası Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. İş, sanat ve cemiyet dünyasını buluşturacak turnuvada 100'ü aşkın golf sporcusu yarışacak. Turnuvaya, Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu da katılacak.
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