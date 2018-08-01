Toure: Burası 2’nci evim

ileyılı opsiyonlu olmaküzereyıllık sözleşme imzaladı.kulübü aldığı kararla yaptığı transferleretarihi ve turistik mekanlarında imza attırma kararı almıştı. Bu doğrultuda yeni transferde,yıl müze olarak hizmet verdikten sonrayeniden ibadete açılan tarihiimza töreni düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Trabzonspor'un yeni transferibir ülke olmasından dolayı ikinci evi gibi baktığını belirterek,dedi.