Toure: Burası 2’nci evim

Trabzonspor Senegalli savunma oyuncusu Zargo Toure ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.
GÜVENDE HİSSEDİYORUM
Trabzonspor kulübü aldığı kararla yaptığı transferlere Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarında imza attırma kararı almıştı. Bu doğrultuda yeni transfer Zargo Toure'ye de, Trabzon'da 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra Temmuz 2013'de yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nde imza töreni düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Trabzonspor'un yeni transferi Zargo Toure, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmasından dolayı ikinci evi gibi baktığını belirterek, "Burada kendimi güvende hissediyorum" dedi.
GÜVENDE HİSSEDİYORUM
Trabzonspor kulübü aldığı kararla yaptığı transferlere Trabzon'un tarihi ve turistik mekanlarında imza attırma kararı almıştı. Bu doğrultuda yeni transfer Zargo Toure'ye de, Trabzon'da 52 yıl müze olarak hizmet verdikten sonra Temmuz 2013'de yeniden ibadete açılan tarihi Ayasofya Camisi'nde imza töreni düzenlendi. Burada bir açıklama yapan Trabzonspor'un yeni transferi Zargo Toure, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmasından dolayı ikinci evi gibi baktığını belirterek, "Burada kendimi güvende hissediyorum" dedi.
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