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Süper Lig'de VAR dönemi! nedir? VAR sistemi nasıl uygulanır?

Sistemi (VAR) 5 Ağustos'ta oynanacak Finali ile birlikte resmen Türk futbolunun hayatına girecek. Bundan böyle 2018-19 sezonunda oynanacak olan Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak. Peki ama VAR sistemi nedir? VAR sistemi nasıl çalışır? VAR sistemi neye yarar? İşte VAR sistemi ile ilgili tüm detaylar...

Süper Ligde VAR dönemi!

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye girecek.

VAR sistemi, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak.

Video Yardımcı Hakem sistemi, FIFA Dünya Kupası, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD'de devreye girdi.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba 14:20
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