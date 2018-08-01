FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 2018-2019 futbol sezonunda Türkiye'de de devreye girecek.

VAR sistemi, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, TFF Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig play-off müsabakalarında uygulanacak.

Video Yardımcı Hakem sistemi, FIFA Dünya Kupası, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Güney Kore, Hollanda, Polonya, Portekiz, Katar ve ABD'de devreye girdi.