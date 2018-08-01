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kararlar alacağız

Tarihi kararlar alacağız
Kulüpler Birliği Başkanı , dün gerçekleşen toplantı sonrası, "Çok kararlar almanın arefesindeyiz. Kulüpler Birliği'nin faaliyet alanını genişletmek istiyoruz. Bütün yetkilerimiz 'de. Şu an bir yetkimiz yok. Bu durumun değişmesi için çabalayacağız" diye konuştu.
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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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