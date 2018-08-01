Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, dün gerçekleşen toplantı sonrası, "Çok tarihi kararlar almanın arefesindeyiz. Kulüpler Birliği'nin faaliyet alanını genişletmek istiyoruz. Bütün yetkilerimiz TFF'de. Şu an bir yetkimiz yok. Bu durumun değişmesi için çabalayacağız" diye konuştu.
Tarihi kararlar alacağız
Etiketler: Fikret Orman , TFF , kulüp birlik , tarihi
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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